TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda arızalanan ve sağ şeritte duran kamyona otomobil çarptı. Çarpan otomobil içerisinde şoför ve yolcu sıkıştı. Sıkışan araçta şoför ağır yaralanırken yanındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

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  • 29.05.2022 00:05
  • Güncelleme: 29.05.2022 04:21
TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü, 1 yaralı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

TEM Otoyolu’nda arızalanan ve sağ şeritte duran kamyona otomobil çarptı. Çarpan otomobil içerisinde şoför ve yolcu sıkıştı. Sıkışan araçta şoför ağır yaralanırken yanındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21:30 sıralarında Tem Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalandığı için sağ şeritte duran ve herhangi bir uyarıcı levha olmayan Volkan Kahya idaresindeki 42 PN 474 plakalı kamyona Gürkan Şar 34 BRG 466 plakalı KİA marka otomobili ile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde şoför ve yolcusu sıkıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil şoförü Gürkan Şar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolcu koltuğunda oturan Yıldırım Beter otomobil içerisinde sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yıldırım Beter’in cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası TEM Otoyolu’nda yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA

SHA Editör
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