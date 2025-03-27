TEM Otoyolu'nda Kaza: Özel araç bariyerlere Çarptı, 1 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu Çerkezköy-Silivri arası Karbey Tesisleri mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Kaza: Özel araç bariyerlere Çarptı, 1 Kişi Yaralandı
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

 

TEM Otoyolu Çerkezköy-Silivri arası Karbey Tesisleri mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.