TEM Otoyolu'nda Kaza: Özel araç bariyerlere Çarptı, 1 Kişi Yaralandı
TEM Otoyolu Çerkezköy-Silivri arası Karbey Tesisleri mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Çerkezköy-Silivri arası Karbey Tesisleri mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.