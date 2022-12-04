TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

TEM Otoyolu’nda kaza yapan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30’da TEM Otoyolu Eyüpsultan Güzeltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 UM 065 plakalı Tofaş marka otomobil ile seyreden Tarık Polat, kavşağı kaçırınca son anda manevra yapmak istedi. Kontrolden çıkan otomobil, 34 DKJ 485 plakalı araçla çarpıştı. Feci kazada Polat’ın kullandığı otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarık Polat ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.