TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü

Silivri TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarpıp yol kenarındaki toprak alanda devrildi. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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  • 05.04.2022 23:04
  • Güncelleme: 05.04.2022 23:12
TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Silivri TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarpıp yol kenarındaki toprak alanda devrildi. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Çağlayan yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, daha sonra yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağlayan yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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