TEM Otoyolu'nda tır yangını

TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde seyir halindeki bir tır bir anda alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Olay TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde, saat 22.30 sıralarında Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne yönünde seyretmekte olan 51 ABH 290 plakalı tır bir anda alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının tırın fren balatasından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Tır şoförünün olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yangının söndürülmesinin ardından TEM Otoyolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.