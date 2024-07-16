TEM Otoyolu Silivri Girişinde Kaza: 7 Yaralı

Edirne istikametinde ilerleyen bir TIR, aynı yönde seyir halinde olan bir cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, bariyerleri aşarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Cip ise takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

