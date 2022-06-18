TEM Otoyolunda 'bu kadarına da pes' dedirten yolculuk

TEM Otoyolunda kameraya yansıyan görüntü ’bu kadarına da pes’ dedirtti. Çatalca istikametinde seyir halindeki sürücü bir ayağını camdan çıkarırken diğer taraftan da iddiaya göre cep telefonuyla oynayarak yolculuk yaptı. O anlar yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken sürücü akan trafikte yaptığı hareketle hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye attı.