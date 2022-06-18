TEM Otoyolunda 'bu kadarına da pes' dedirten yolculuk

Hadımköy TEM Otoyolunda seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 18.06.2022 14:10
  • Güncelleme: 18.06.2022 14:26
TEM Otoyolunda 'bu kadarına da pes' dedirten yolculuk
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

TEM Otoyolunda kameraya yansıyan görüntü ’bu kadarına da pes’ dedirtti. Çatalca istikametinde seyir halindeki sürücü bir ayağını camdan çıkarırken diğer taraftan da iddiaya göre cep telefonuyla oynayarak yolculuk yaptı. O anlar yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken sürücü akan trafikte yaptığı hareketle hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye attı.

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Editör
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