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Tem Otoyolunda feci kaza: 1 kişi yaralı

TEM Otoyolunda hafriyat yüklü kamyon seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan sürücü yaralandı. Kaza nedeni ile Edirne İstikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Tem Otoyolunda feci kaza: 1 kişi yaralı
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Tem otoyolu Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Edirne istikametine giden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FAH 168 plakalı hafriyat kamyonu aynı istikamette seyir halinde olan 34 BYH 999 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kamyonun altında kalarak ezilen otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü tedavisi yapılmak üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeni ile Tem otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda, kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile kapanan yol trafiğe tekrar açıldı.

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