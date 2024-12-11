Tem otoyolunda korkutan yangın

Kocaeli’de beton katkısı taşıyan tankerin balatası alev aldı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 BB 4452 plakalı tırın balatası yandı. Tırın tekerleri de patlayarak alev aldı. Tır sürücüsü T.A. dumanları fark edip araçta bulunan yangın tüpü ile olaya müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürdü.

Trafikte ise bir süre aksama meydana geldi. Jandarma ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.