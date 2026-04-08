TEM otoyolunda tekstil yüklü kamyon alev aldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki tekstil yüklü bir kamyonda çıkan yangında, dorsedeki malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Derince Yenikent mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Kocaeli istikametine tekstil ürünü taşıyan kamyonun sürücüsü, seyir halindeyken aracın arka kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Durumu kontrol etmek isteyen sürücü, aracı yol kenarında bir köprü altındaki müsait alana çekti. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun dorsesindeki tüm yükü sardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun trafik nedeniyle bölgeye ters istikametten kontrollü şekilde ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun dorsesinde bulunan tekstil ürünlerinin tamamı yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri, yeniden alevlenme riskine karşı uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yanan malzemeler dorseden boşaltılırken, Karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması yaparak trafik güvenliğini sağladı.

Trafik 2 saat sonra normale döndü

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören kamyonun çekici yardımıyla kaldırılması ve yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.