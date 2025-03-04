TEM otoyolunu kilitleyen ilginç kaza: Yükü ağır gelince dorse ortadan ikiye ayrıldı

Kocaeli'de saç rulosu taşıyan tırın yükü ağır gelince dorsesi ortadan ikiye ayrıldı. Tırın yolu kapatması sebebiyle Anadolu otoyolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

TEM otoyolunu kilitleyen ilginç kaza: Yükü ağır gelince dorse ortadan ikiye ayrıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’de saç rulosu taşıyan tırın yükü ağır gelince dorsesi ortadan ikiye ayrıldı. Tırın yolu kapatması sebebiyle Anadolu otoyolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Anadolu otoyolu Ankara istikameti Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan saç rulosu yüklü tırın dorsesi, aşırı ağırlığa dayanamayınca ikiye bölündü. Kaza sebebiyle Otoyolda trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen yol yardım ekiplerinin tıra müdahalesi sonucu TEM otoyolunda trafik normale döndü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb