TEMA'lı öğrenciler geleceklerini yeşillendirdi

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği, aynı zamanda tüm sınıfı TEMA gönüllüsü olan Atatürk İlkokulu 3-H sınıfı öğrencileriyle gelecek eğitim öğretim yılında öğrenim görecekleri yeni yapılan okul bahçesine Altınçanağı ve At Kestanesi fidanı dikti.

Okul Bahçesindeki fidan dikim etkinliğine Atatürk İlkokulu 3-H sınıfı öğrencileriyle birlikte öğretmenleri Hilal Baydar, TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir, TEMA gönüllüleri, Yalova Belediyesi ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden teknik ekipler katıldı.

İl Temsilcisi Arzu Demir, öğrencilere nasıl fidan dikmeleri gerektiği hakkında bilgiler aktardı.

Öğrenciler, önceden hazırlanan dikim yerlerine, öğretmenlerinin gözetiminde fidanları yerleştirip, toprak koyup can suyu verdi.

Dikim sonrası öğrenciler mutluluklarını dile getirerek, fidan dikiminin önemi hakkında bildikleri ve öğrendikleri konulardan bahsettiler.

Öğrencilerle birlikte okul bahçesine 30 adet meşe fidanı diktiklerini aktaran Arzu Demir, "Okulumuzun bulunduğu konumun TEMA Vakfı Temsilcilik binamızın hemen önünde olması bizim için ve çocuklar için büyük bir avantaj. Yakında olduğumuz için sürekli olarak öğrencilerimize destek olacak ve onların doğa eğitimleri hakkında takipte olacağız” dedi.

Etkinlik sonrası Atatürk İlkokulu 3-E sınıfı öğretmeni Hilal Baydar, öğrencileriyle diktikleri fidanların sağlıkla büyümesini dilediğini belirterek TEMA Yalova İl temsilciliğine teşekkürlerini iletti.