TEMAD Silivri Şubesi 'Haklarımızı Alana Kadar Mücadeleye Devam'

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Silivri Şubesi, 17 Ekim Astsubaylar Günü ve TEMAD’ın 40. kuruluş yıldönümünü bir basın açıklamasıyla kutladı. TEMAD Silivri Şube Başkanı Ramazan Yeter'in öncülüğünde yapılan açıklamada, astsubayların Türkiye'nin dört bir yanında, zor şartlar altında görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklar ve hak taleplerine dikkat çekildi.

“Astsubaylık Bir Meslekten Öte Yaşam Biçimidir”

Açıklamada, astsubaylığın yalnızca bir meslek olmadığı, aksine vatanseverlik ve fedakârlığın somut bir yansıması olduğu vurgulandı. Astsubaylar, genç yaşta resmi üniforma giymeye başladıkları meslek hayatları boyunca, yer-gök, deniz-karada, savaşta ve barışta, her türlü koşulda vatan için canlarını ortaya koyarak görev yaptılar. Bu süreçte birçok defa tayin oldukları için ailelerinden uzakta, zorlu şartlar altında çalıştılar; çocuklarının doğumunu, büyümesini ve hatta anne babalarının cenazelerini bile göremediler.

Basın açıklamasında ayrıca, görev başındayken en önde savaşan, barışta ise ordunun gizli kahramanları olan astsubayların emeklilik döneminde de unutulduğu belirtildi. Şehit olan astsubayların, medyada sadece birkaç dakikalık haberlerle anıldığı, ancak yaptıkları fedakârlıkların hak ettikleri değeri görmediği ifade edildi.

“Haklarımızı Alana Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”

TEMAD Silivri Şube Başkanı Ramazan Yeter, açıklamasında özlük hakları konusunda uzun yıllardır verdikleri mücadeleyi bir kez daha hatırlattı. Yeter, astsubayların hak ettikleri tazminatları almak için yıllardır her platformda mücadele ettiklerini ve bu süreçte çalmadıkları kapı, görüşmedikleri yetkili kalmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı ile defalarca görüşüldüğünü ve her seferinde olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yeter, buna rağmen alt kademedeki yetkililerin kendilerini görmezden geldiğini ifade etti. “Bizler üvey evlat değiliz” diyen Yeter, verilen sözlerin tutulmamasının astsubayları mağdur ettiğini söyledi.

TEMAD’ın Türkiye genelinde düzenlediği eylemlerden bahseden Yeter, Balıkesir, Denizli ve Bursa gibi şehirlerde yapılan protestoların, Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemlerle devam ettiğini belirtti. Bugün ise, 17 ilde düzenlenen eylemlerle, 17 Ekim Astsubaylar Günü'nde ve derneğin 40. kuruluş yıldönümünde, astsubayların haklarını alana kadar bu eylemlerin süreceği mesajını verdi.

“Biz Dilencilik Yapmıyoruz, Sadece Hakkımızı İstiyoruz”

Ramazan Yeter, astsubayların hak ettikleri tazminatlar konusunda kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgularken, taleplerinin sadaka değil, yıllardır hak ettikleri tazminat olduğunu belirtti. Yeter, astsubayların görev başındayken zorlu şartlarda çalıştığını, kar-kış, yağmur-çamur demeden vatanı koruduklarını, buna karşılık masa başında oturan yetkililerin bahanelerle taleplerini görmezden geldiğini dile getirdi. Yeter, "Bizler dilencilik yapmıyoruz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Seçim öncesinde söz verilen tazminatlarımızı istiyoruz," diyerek taleplerini bir kez daha yineledi.

"Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye"

TEMAD’ın açıklamasında, güçlü bir ordunun ülkenin bağımsızlığı için vazgeçilmez olduğuna da dikkat çekildi. Ramazan Yeter, çevremizdeki ülkelerde yaşanan kaosun güçlü bir orduya sahip olmamanın sonuçlarını gözler önüne serdiğini belirterek, "Ordusuna sahip çıkamayan, ülkesine de sahip çıkamaz" dedi. Yeter, Türkiye’nin daha güçlü bir orduya ve Silahlı Kuvvetlere sahip olması gerektiğini ifade ederek, astsubayların da bu gücün en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Unutulmaz Kahramanlıklar

Basın açıklamasında, Türk tarihine adını yazdırmış birçok astsubayın kahramanlık hikâyelerine de yer verildi. Kıbrıs Savaşı’nda telsizini terk etmeyerek şehit olan Bayram Gümüş, Kore Savaşı sırasında Ayla isimli kimsesiz bir kızı evlat edinen Süleyman Dilbirliği ve terörle mücadelede ilk şehit olan kadın astsubay Hamiyet Alaçam Aksoy gibi kahramanlar anıldı. Ayrıca, Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Üstçavuş Musa Özalkan ve 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı koyan Ömer Halisdemir de basın açıklamasında onurlandırıldı.

TEMAD'ın Mücadelesi Devam Ediyor

Son olarak, TEMAD Silivri Şubesi, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek 17 Ekim Astsubaylar Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade etti. Başkan Ramazan Yeter, tüm astsubayların 17 Ekim Astsubaylar Günü'nü ve TEMAD’ın 40. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, açıklamasını sonlandırdı.