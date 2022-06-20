Temaşamata büyük alkış aldı

Silivri Belediye Tiyatrosu perdelerini Asel bebek için açtı.

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  • 20.06.2022 23:34
  • Güncelleme: 20.06.2022 23:36
Temaşamata büyük alkış aldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Silivrili SMA hastası Asel bebek (Asel Demir) için yürütülen kampanyaya bir büyük destek de Silivrili gençlerden oluşan gönüllü tiyatro ekibinden geldi.

Geçtiğimiz Ramazan ayında Silivri Belediye Tiyatrosu çatısı altında kendi yazıp oynadıkları Temaşamata adlı oyunla seyirci ile buluşan ekip, geçtiğimiz Pazar günü perdelerini Asel bebek için açtı.

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Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Salonu'nda sahnelenen ve izleyiciler tarafından sık sık alkışlarla kesilen oyun sonunda bir konuşma yapan tiyatro oyuncularından Türkçe Öğretmeni Eyüp Can Balaban, katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.  Kaynak:supersilivri.com

 

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Yusuf Eker
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