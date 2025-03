TEMAŞAMATA Ekibi, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Sahnede

TAKİP ET

Oğuz Kağan Aydos ve Eyüp Can Balaban’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosu Silivri’de yaşayanlardan oluşan ve 2022 yılında ilk sahnesini yapan “Temaşamata” isimli tiyatro oyunu; 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde seyircisi ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor.

“Bir Konak Güldürüsü” tanımlaması ile sahneye konan oyun, orta oyunu unsurlarıyla modern tiyatroyu aynı çatı altında barındırarak izleyenleri kahkahaya boğuyor.

İzleyicilerden her defasında tam not alan oyunun oyuncu kadrosunda Alpay Aydoğdu, Aybüke Balaban, Berkay Kocaoğlu, Eyüp Can Balaban, Oğuz Kağan Aydos, Özgül Sezgin Bektaş, Tarık Düzgün ve Yunus Çevik bulunuyor.