‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Silivrili SMA hastası Asel bebek (Asel Demir) için yürütülen kampanyaya bir büyük destek de Silivrili gençlerden oluşan gönüllü tiyatro ekibinden geldi. Geçtiğimiz Ramazan ayında Silivri Belediye Tiyatrosu çatısı altında kendi yazıp oynadıkları Temaşamata adlı oyunla seyirci ile buluşan ekip, bu sefer 19 Haziran Pazar günü perdelerini Asel bebek için açacak. 50 TL karşılığında satılacak biletlerle SMA hastası Asel bebeğin sağlığına kavuşması adına bir adım atacak Temaşamata ekibi, oyunun tüm gelirini de Asel bebeğe bağışlayacak. Oyun bileti satın almak için “smaaseleumutol” Instagram sayfasından ulaşım sağlayabileceğiniz gibi ilerleyen zamanda yine aynı sayfalar üzerinden duyurulan bilet satış noktalarından da biletlere ulaşabilirsiniz.

Aydos: “Amacımız Asel’in hayata tutunmasına katkı sağlamak”

Temaşamata oyununun yazarı ve yönetmeni ve aynı zamanda Silivri Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Oğuz Kağan Aydos, “Kendi yazıp sahnelediğimiz bir oyunu bu sefer SMA hastası Asel bebeğin kampanyasına destek olmak için sahneleyeceğiz. Asel bebek, Silivri’mizin bir canı. Bu bebeğe hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Ekibimle birlikte elimizden gelen desteği bu şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. 19 Haziran’daki oyunumuzun tüm gelirini Asel bebeğin hesabına aktaracağız. Umarız ki biletlerimizin tamamı satılır ve hedeflediğimiz şekilde Asel bebeğe destek olabiliriz.”

Balaban: “Salonu yüreklerimizle doldurmamız gerekiyor”

Oyunun yazarlarından ve aynı zamanda oyuncularından Türkçe Öğretmeni Eyüp Can Balaban da Asel bebek için emek veren, ona destek olan herkese teşekkürlerini ilettiği açıklamasında şunları söyledi: “Asel’in durumunu ilk duyduğumuzda Temaşamata ekibi olarak bizler de kampanyaya destek olmaya karar verdik. Bu konuda öncelikle oyunu tekrar sahnelememiz konusunda bizlere destek olan başta Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Eren Ermiş’e ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

Asel bebek SMA Tip 1 ölümcül kas hastası bir bebeğimiz. Silivri’nin bir canı. Bu canın yaşamasına destek olmak için bir oyun sergileyeceğiz. Biz, her oyunumuzda salonun seyirciyle dolmasını isteriz ancak bu sefer bu solunu yüreklerimizle doldurmamız gerekiyor. İzleyebilecekleri salona beklemekle birlikte izleyemeyecek olanları da Asel’e destek olabilmek adına bilet satın almaya davet ediyoruz.