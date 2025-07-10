Tematik Kahve Günleri'nde otonom sistemler konuşuldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Uludağ Tematik Kahve Günleri"nin dördüncüsü, teknoloji dünyasının en kritik başlıklarından biri olan "otonom sistemler" temasıyla gerçekleşti.

Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları Binası’nda yapılan etkinlik, akademik çevrelerden ve sektör temsilcilerinden ilgi gördü. Etkinliğin açılışında konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, otonom sistemlerin günümüz dünyasındaki önemine vurgu yaptı. Rektör Yılmaz; "Otonom sistemler, teknoloji için çok kritik bir başlık. Bu sadece bir ya da birkaç sektörü ilgilendiren teknolojik ilerlemelerin adı değil artık. Akademik dünyamızın ve sanayinin şekillenmesinden politik gelişmelere kadar hayatın tamamını kapsayacak radikal bir dönüşüm evresinde olduğumuzu hep beraber hissediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sanayi devrimi ile açılan makası kapatmak için yaklaşık 250 yıldır süregelen gayretlere değinerek, Türkiye’nin bu radikal eşikte daha hızlı reaksiyon verebildiğini belirtti. Özellikle savunma sanayii başta olmak üzere, dijital teknolojilerin getirdiği dönüşümde Türkiye’nin öncü ülkelerden biri olabileceğine dikkat çeken Rektör Yılmaz; "Bu verdiğimiz reaksiyonla, dönüşümün sadece izleyicisi ve açılan aranın kapatılması yönünde gayret gösteren ülke konumunda olmak yerine, söz konusu dönüşüme öncülük eden ülkelerinden birisi haline gelebiliriz. Bunun gerçekleşmesi için de en büyük görev üniversitelere düşüyor. Biz de bir araştırma üniversitesi olarak yükümlülüğümüzün, yükümüzün, memlekete olan borcumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.

BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca’nın konuşmasıyla devam eden program, Biorobotec Bionic Robot Teknolojileri A.Ş. Kurucusu Adem Aksu, BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Erzan Topçu, Sky Composite Genel Müdür Yardımcısı Mükramin İlhan, BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Koray Aki, SinweX Teknoloji Yazılım ve Mühendislik A.Ş. Teknoloji ve İş Geliştirme Yöneticisi İsmail Sertesen, Cordamed Biomedikal Mühendislik A.Ş. Satış Yöneticisi Bekir Yavuz, BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. Satış Yetkili Mühendisi Ali Talha Gülçen, Sibernetik Makine ve Otomasyon Uygulamaları Ar-Ge Merkezi Ar-Ge Mühendisi Hasan Meral ve Trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş. Elektronik Ar-Ge Müdürü Ahmet Ak’ın sunumlarından sonra sona erdi.