Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu Ankara’da kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oyunu kullanmak için Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya Lisesine gelen Karamollaoğlu, 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Mahalli seçimler vesilesi ile beldelerimizi, ilçelerimizi ve illerimizi kimler yönetecek? Belirlemiş olacağız. Milletimizin tercihi ve hepimiz de bu seçim sonuçlarına saygı duymak mecburiyetindeyiz. Ben hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.