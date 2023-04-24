Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen “4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi” Ankara’da başladı.

Kömürder tarafından düzenlenen “4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi” Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Uluslararası kömür endüstrisi yaklaşımlarına ışık tutan tutacak zirvede 21 milyar ton kömür rezervinin temiz teknolojilerle ekonomiye kazandırılması için yol haritası üzerinde tartışılacak. Pek çok enerji firmasının stant açtığı zirve, 24-25 Nisan tarihleri arasında devam edecek.

Pek çok konu ele alınacak

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli medyana gelen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Kömürder Başkan Erdoğan, zirvenin iki gün boyunca devam edeceğini belirterek, “Gerek yurtdışından gerek ülkemizden kendi alanlarında uzman konuşmacılarımızla kömürün sanayideki rolünden piyasaların değerlendirilmesine, iş sağlığı ve güvenliğinden Paris İklim Anlaşması sonrasında Türkiye’de kömür üretimi ve tüketiminde meydana gelen dönüşümlere kadar pek çok önemli konuyu hep birlikte ele alacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığını hatırlatarak, “Bu güçle, Türkiye Yüzyıl’ında enerjinin her alanında olduğu gibi kömürde de yeni bir mirası devralıyoruz. Enerji alanında en büyük değişim ve dönüşümlerden birisi kuşkusuz ki temiz kömür teknolojileriyle olacak. Ülkemiz kömür madenciliğini geliştirmek, teknolojik gelişimlere ayak uydurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmek temel hedefimiz” diye konuştu.