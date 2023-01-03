Temiz ve Güzel bir Biga için ekipler aralıksız çalışıyor

Biga Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında hummalı çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşların temiz ve güzel bir Biga’da yaşaması için hizmet veriyor.

Biga Belediyesi ekipleri şehrin farklı noktalarında yoğun mesai harcayarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehri temiz ve güzel bir hale getirmek için emek veriyor.

Bu çerçevede Belediye ekipleri şehir genelinde dezenfekte ve çevre temizliği çalışmalarıyla beraber Biga’nın her bir köşesini pırıl pırıl yapmaya gayretini gösteriyor. Her bir vatandaşın özellikle ortak kullanım alanlarında rahat etmesini hedefliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ise 2022 yılında 37 bin 232 adet ağaç ve bitki toprakla buluşturulurken, düzenli olarak devam eden budama çalışmalarıyla birlikte, ağacın ömrünün uzatılması ve düzenli gelişiminin sağlanmasının yanı sıra, rüzgar ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini artırmak hedefleniyor.

Devam eden çalışmalar sayesinde özellikle bahar aylarında vatandaşları yemyeşil bir Biga karşılayacak.