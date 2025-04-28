Temizlik işçileri çöpte kaybolan altınları bulup teslim etti

Karacabey’de yaşlı bir kadının yanlışlıkla çöpe attığı altınlar, Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sayesinde bulunarak sahibine ulaştırıldı. Kadının panik içinde durumu bildirmesi üzerine harekete geçen temizlik işçileri, çöp yığınları arasında titiz bir arama yaptı. İnsanlık örneği sergileyen ekipler, altınları bulup tutanakla teslim ederek büyük takdir topladı.

Karacabey’de insanlık örneği bir olay yaşandı. Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bir kadının yanlışlıkla çöpe attığı altınları bularak, büyük bir duyarlılık örneği sergiledi.

Olay, Karacabey ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir kadın bir kuyumcudan satın aldığı altınları, alışveriş sonrası elindeki poşetlerle birlikte yanlışlıkla çöp konteynerine attı. Kısa bir süre sonra durumun farkına varan kadın, büyük bir panikle kuyumcu çalışanı ile birlikte durumu Karacabey Belediyesi’ne bildirdi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konuyla yakından ilgilendi. O sırada ilgili çöp konteynerinin boşaltıldığı çöp aracı Kademe sahasına yönlendirilerek arama çalışmaları başlatıldı. Temizlik işçileri, kuyumcu çalışanı ile birlikte büyük bir titizlikle çöp yığınları arasında altınları aradı. Detaylı çalışmalar sonucunda, yaşlı kadının kaybettiği altınlar çöplerin arasından bulunarak çıkarıldı.

Bulunan altınlar, tutanakla kuyumcu çalışanına teslim edildi. Kuyumcu çalışanı da altınları yaşlı kadına ulaştırdı. Yaşlı kadın ve kuyumcu esnafı, gösterdikleri duyarlılık ve özverili çalışmadan dolayı Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Karacabey Belediyesi yetkilileri, ekiplerin gösterdiği bu örnek davranıştan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.