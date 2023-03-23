Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde temizlik malzemesi deposunda çıkan yangında patlamalar devam ederken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Balçık köyünde bulunan bir temizlik malzemesi deposunda meydana geldi. Yangını fark eden işçiler hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saattir söndürme çalışmaları devam ederken, depoda patlamalar sürüyor.