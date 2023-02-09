Temizlik personellerinden depremzedelere yürek ısıtan yardım

Samsun’da İlkadım Belediyesine bağlı olan temizlik personelleri, topladıkları gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerini Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere gönderdi.

Samsun İlkadım Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan görevliler, kendi imkanları doğrultusunda çevrelerindeki insanlardan yardım alarak depremzedeler için 3 tır dolusu yardım topladılar. Su, kuru ve paketli gıda malzemeleri, battaniye ve bunun gibi birçok temel ihtiyaç malzemelerini 3 tırda toplayıp Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderen temizlik personelleri, yaşanan olaylar karşısında çok duygulandıklarını belirttiler.

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Dünden beridir temizlik personellerimiz tırları doldurmak için burada bir onur mücadelesi verdiler. Yapılan mücadele çok müthiş bir mücadeledir. Bugün bir olmanın, millet olmanın günüdür. Tüm insanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsi bir şekilde bu olayın içerisine dahil oluyor" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bölge Amiri Turgay Çuğaltan ise, "Çok güçlü bir milletiz. Biz de buradaki işçi arkadaşlarımızla yaşananlara duyarsız kalamayıp kendi çabamızla bir şeyler yapalım dedik. Tüm çevremiz sesimizi duydu ve bizlere çok yardımcı oldular. Biz de burada öncülük yapmış olduk. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Temizlik personeli Fikir Aktaş da, "Temizlik işçileri olarak böyle bir karar aldık ve şu anda tırlarımız yükleniyor. Arkadaşlarımızın evinde 2 battaniyesi olan 1 tanesini depremzedelere bağışladı. 2 yastığı olan 1 yastığını tırlara yükledi. Bu şekilde malzemeler yükleyerek yardıma gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Temizlik personeli Alaaddin Pınar, "Acımız başımızdan aşkın bir vaziyette. Allah bu acıların tekrarını bir daha bizlere yaşatmasın. Yardımlar için tüm halkımızdan Allah razı olsun. Muhtarlarımızla birlikte, halkımız ile birlikte imkanlarımız elverişli olduğu kadar yardımlarımızı yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Temizlik personeli Erdoğan Kınalı ise, "Temizlik personelleri olarak küçük bir kıvılcım başlattık. Başlattığımız kıvılcımlarla birlikte tırlarla yardımlar topladık. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız, müdürlüklerimiz dahil hepsinin kapısına gidip istirhamda bulunduk. Arkadaşlarımız kendi ceplerindeki harçlıklarını verdiler. Tekrardan, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Belediye personeli tırları dualarla yolcu etti.