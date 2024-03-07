Temizlik yaptığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da 4 katlı apartmanın çatısında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden 63 yaşındaki adam, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Temizlik yaptığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da 4 katlı apartmanın çatısında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden 63 yaşındaki adam, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, temizlik yapmak üzere 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatı kenarında bir anda dengesini kaybeden Dalçık, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Cemalettin Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.