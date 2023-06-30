Temmuz ayı meclis toplantısı Pazartesi günü
Silivri Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu, 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
Silivri Belediye Meclisinin 03.07.2023 Pazartesi tarihine rastlayan temmuz ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;
GÜNDEM:
1) Mülkiyeti belediyemize ait Seymen Mahallesi, 151 ada, 86 parsel üzerinde yer alan ayaklı su deposunun İski Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.
2) Mülkiyetleri belediyemize ait Büyüksinekli Mahallesi 4361 ada 21 parsel, Akören Mahallesi 3184 ada 1 parsel, Kavaklı Hürriyet Mahallesi 5554 ada 1 parsel ve Büyükçavuşlu Mahallesi 4703 ada 8 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılmasının görüşülmesi.
3) Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 4083 ada 82 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.
4) Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8603 ada 13 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
5) Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 8332 ada 8 parselin kuzeydoğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapışılmasının görüşülmesi.
6) Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.