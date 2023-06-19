TEMSA otobüsleri, Enerjisa Enerji'nin güneş panellerinden elde edilen enerjiyle üretilecek

Enerjisa Enerji’nin TEMSA’nın Adana’daki otobüs fabrikasında hayata geçirdiği 850 kWp kurulu gücündeki Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile yıllık 1.194 MWh elektrik üretilecek ve 398 hanenin elektrik tüketimine eş değer yeşil enerji ile yıllık yaklaşık 774 ton karbon salımı önlenecek.

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji ile Sabancı Holding ve PPF Group (Skoda Transportation) ortaklığı çatısı altında faaliyet gösteren, otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiminde dünyanın önemli markaları arasında yer alan TEMSA, önemli bir iş biriliğine imza attı. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümlerini hayata geçiren Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi çatısı altında yer alan Güneş Enerjisi Santrali projelerinden bir yenisini dünyanın önde gelen motorlu araç üreticilerinden biri olan TEMSA ile gerçekleştiriyor.

İş birliği kapsamında TEMSA’nın Adana’daki otobüs fabrikasının çatısına kurulan 1.890 adet güneş paneli ile birlikte araçların üretimindeki enerjinin önemli bir kısmı yenilenebilir enerjiden sağlanmış olacak. Projeyle birlikte yıllık 398 hanenin elektrik tüketimine eş değer 1.194 MWh elektrik üretimi güneş enerjisi ile sağlanacak ve bu sayede 774 ton karbon salımının önüne geçilecek.

İş birliği kapsamında hayata geçirilen Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile işletmelerin önemli maliyetlerinden olan enerji tüketiminde verimlilik sağlayarak tasarruf etmek, enerji verimliliği sağlamak ve TEMSA’nın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı vermek amaçlanıyor.

"Müşterilerilerimiz ile yenilenebilir enerji teknolojilerini arasında köprü görevi üstleniyoruz"

İşimin Enerjisi çatısı altında gerçekleştirilen uygulamalar ile müşterilerinin enerji ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı da amaçladıklarını belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar sözlerine şöyle devam etti: “İklim krizi hem kamu hem özel sektörün ajandasında uluslararası seviyede tüm dünyanın ortak sorunu olarak yer alıyor. Biz bir enerji şirketi olarak sorumluluğumuzun farkında olarak hareket edip müşterilerimizin yenilenebilir enerji teknolojilerine erişiminde köprü görevi üstleniyoruz. Aynı zamanda İşimin Enerjisi uygulamalarımız ile hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de temiz enerji üretimine katkı sağlıyoruz. Ülkemizin dış ticaret açığının birinci sırasında olan enerjinin Türkiye’deki üretimi artırarak aşılabileceği aşikar. Bu noktada da tecrübelerimizi, sürdürülebilir ve yeşil enerji çözümlerini hayata geçirmek isteyen müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Devreye aldığımız bu proje ile beraber toplam kurulu gücümüz 24.1 MWp’ye ulaştı. TEMSA da ‘Daha İyi Bir Gelecek’ için çıktığımız bu yolda bizimle iş birliği yaparak bu amaca katkı sağlamış oldu. Müşterimizin tüm ihtiyaçlarını saha çalışmalarıyla tespit ettik ve tamamen TEMSA’ya özel anahtar teslim bir proje sunduk. Enerji performans modelimiz kapsamında tesisin 10 yıllık bakımını da yine Enerjisa Enerji olarak biz gerçekleştireceğiz. Bu proje ile 2022 yılında başlamış ve 2023 yılı sonuna kadar hayata geçecek İşimin Enerjisi çözümleri ile 39 bin ton karbon salımının ve 5.15 milyon m3 doğalgaz kullanımının önüne geçme hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin temeline yerleştirdiklerinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim faaliyetlerimizi, gelecek nesillerin gereksinimlerini tehlikeye sokmadan ve çevre kirliliğine sebep olmadan gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda çevre dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 2025 yılında, sattığımız şehir içi otobüs segmentindeki araçlarımızın yüzde 50’sinin alternatif yakıtlı olmasını hedefliyoruz. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin odağına taşırken, araç üretiminde harcadığımız enerjinin de temiz enerji olmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda Enerjisa Enerji’nin İşimin Enerjisi projelerini dikkatle inceledik ve hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde güvenilir ve temiz enerji üretimi gerçekleştirerek şirketimizin ve ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağımız için mutluyuz.”