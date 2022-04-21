Tennis Championship İstanbul'da çeyrek finaller belli oluyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan üç karşılaşmanın ardından, çeyrek finale yükselecek sekiz raketin altısı belli oldu.

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  • 21.04.2022 17:30
  • Güncelleme: 21.04.2022 17:39
Tennis Championship İstanbul'da çeyrek finaller belli oluyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da ana tablo heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan üç karşılaşmanın ardından, çeyrek finale yükselecek sekiz raketin altısı belli oldu.

Merkez kortta günün açılış maçı Lesia Tsurenko’nun sakatlığı nedeniyle tamamlanamadı. 6 numaralı seribaşı Ajla Tomljanovic ile karşılaşan ve ilk seti 6-4 kaybeden Tsurenko, ikinci setin ilk oyununun ardından maçı bırakmak durumunda kaldı. Rakibinin çekilmesiyle adını çeyrek finale yazdıran Avustralyalı Tomljanovic’in bir üst turdaki rakibi ise Yulia Putintseva oldu.

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İlk turda Magda Linette’i zorlu bir maçın ardından geçen Putintseva, ikinci turda daha rahat bir oyun ortaya koydu. İsveçli rakibi Rebecca Peterson’a sadece iki oyun veren Kazak raket, 6-2, 6-0’la turlamayı bildi.

TTF İstanbul Tenis Merkezi’ndeki turnuvada çeyrek finale yükselen bir diğer isimse İspanyol Sara Sorribes Tormo oldu. 1 saat 22 dakikada tamamlanan karşılaşmada rakibi Varvara Gracheva’nın servisini tam altı kez kıran Tormo, 6-2, 6-1’le yoluna devam etti. Tormo yarı finale yükselebilmek için Petra Martic ile Anastasia Potapova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.

Günün ilk çiftler maçında ise kazanan Kamilla Rakhimova/Natela Dzalamidze oldu. 4 numaralı seribaşı ekip Kaitlyn Christian/Lidziya Marozava’yı 7-5, 6-3’le geçen Rakhimova/Dzalamidze böylece yarı finale yükseldi.

Günün devamında teklerde oynanacak iki karşılaşma ile çeyrek final resmi tam olarak netleşecek. Çiftlerde yoluna devam eden milli raketler Berfu Cengiz/İpek Öz ikilisi de yarı finale yükselebilmek için Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo tandemi ile kozlarını paylaşacak.

İHA

SHA Editör
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