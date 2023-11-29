Tenzor International Cup, aralık ayında Bodrum'da başlayacak

Dünya’nın önemli deniz ve yelken tutkunlarını Bodrum’da bir araya getirecek olan Tenzor International Cup J/70 Yarışları’nın ilk etabı 7-10 Aralık’ta yapılacak.

Tenzor International Cup Yelken Yarışları’nın programı belli oldu. Türkiye’nin Tenzor Yelken Kulübü ve Türk Yelken Federasyonu’nun desteğiyle, 5 aşamalı kış serisi düzenlenecek. Projenin temelinde de yer alan Akdeniz’e erişim sunan Radisson Collection Hotel’de yarışmacılara maksimum konfor sağlanacak.

Tekne yarışları, Aralık 2023’ten, Nisan 2024’e kadar her ay düzenlenecek ve uluslararası bir katılımcı grubunu bir araya getirecek. Yarışmalar, filo yarışı formatında ve su üzerinde doğrudan değerlendirme ile J/70 tekne sınıfında düzenlenecek. Her aşamanın programı, 3 yarış gününü ve 1 antrenman gününü içeriyor. Takımların, kendi tekneleriyle veya ev sahibi organizasyon olan Tenzor Yelken Kulübü Türkiye tarafından kiralanmış teknelerle katılabileceği aktarıldı.

2023-2024 yarış takvimi şöyle:

Etap 1: 7-10 Aralık 2023

Etap 2: 11-14 Ocak 2024

Etap 3: 8-11 Şubat 2024

Etap 4: 7-10 Mart 2024

Etap 5 (Final): 11-14 Nisan 2024