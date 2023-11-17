Tepebaşı Kavşağı'ndan yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez Tepebaşı Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tepebaşı kavşağından Kayı plaza istikametine dönmek isteyen Derya A. idaresindeki 34 GJJ 998 plakalı otomobile, kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Orhan Ç. idaresindeki 11 ABC 786 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazada 11 ABC 786 plakalı otomobil sürücüsü Derya A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.