Tepki çeken konserden sonra ilçeye yeni başkan seçildi

Tekirdağ’da Kiraz Festivali’nde sahne alan Melek Mosso konserinin tepkilere neden olmasından sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in istifasıyla belediye başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Kiraz Festivali’nde sahne alan Şarkıcı Melek Mosso, önceki söylemleri ve paylaşımları sebebiyle burada aldığı konser çeşitli tepkilere sebep olmuştu. Gelen tepkiler üzerine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yüksel’den boş kalan Başkanlık koltuğu için Süleymanpaşa Belediye Meclisi, yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplandı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen meclise 31 meclis üyesi katılırken, mecliste AK Parti grubu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uzunlar’ı, CHP grubu ise belediye başkanı adayı olarak İlhan İmrak’ı aday gösterdi.

Yapılan oylamanın ardından üçüncü turda 17 oy alan Hüseyin Uzunlar ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Seçimden sonra yeni başkan seçilen Hüseyin Uzunlar yaptığı açıklamada, "Değerli meclis üyelerimiz oylamamız gerçekleşti. Şahsımı Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak seçen değerli meclis üyelerime gönülden teşekkür ederim. 2019’da beraber başladığımız görev bu noktaya geldi. Bazı şeyler kısmet, bu görev bize tevdi edildi, sizler tarafından seçildim. Bende meclis üyesi arkadaşlarımın yardımları ve kendi personelim, kendi müdürlerim, kendi teşkilatım ile beraber elimizden geleni kaldığımız yerden devam edip, Süleymanpaşa’mızı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim, sağ olun var olun" dedi.