Tepki çeken paylaşım yapan şahıs Sakarya'da yakalandı

Suriyeliler ülkelerine dönsünler diyen Türk vatandaşlarına küfrettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan yabancı uyruklu F.H. Sakarya'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tepkilerin hedefi olan şahıs işlemleri sonrasında sınır dışı edilecek.

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  • 21.04.2022 17:28
  • Güncelleme: 21.04.2022 17:39
Tepki çeken paylaşım yapan şahıs Sakarya'da yakalandı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Suriyeliler ülkelerine dönsünler diyen Türk vatandaşlarına küfrettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan yabancı uyruklu F.H. Sakarya’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tepkilerin hedefi olan şahıs işlemleri sonrasında sınır dışı edilecek.

Sosyal medya platformu üzerinde Suriyeliler ülkelerine dönsünler diyen Türklere küfrettiği videoyu sosyal medyaya yükleyen yabacı uyruklu F.H. kamuoyunda büyük tepki çekti. “Biz olmasak ekmek parası bulamazsınız, biz burada değilsek hiçbir şey yapamazsınız” sözlerini kaydettiği videosu sosyal medyada kısa sürede yayılan ve tepki çeken şahıs için emniyet ekipleri harekete geçti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu teşkil eden ifadelerin yer aldığı videodaki şahsın; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yabancı uyruklu F.H. olduğu belirlendi.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın tamamlanan işlemleri sonrasında sınır dışı edileceği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
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