Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi

İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara meyve suyu ve gofret dağıtıldı.

Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii’ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara meyve suyu ve gofret dağıtıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı da tüm yurtta eda edildi. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camilere akın ederken, İstanbul’da Beylikdüzü’ndeki Mevlana Camii’ne gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret ikram edildi. Çocuklar ikramlar için çok mutlu olduğunu söyledi.

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