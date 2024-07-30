Tercih danışmanlığı ve rehberliğinden bin 250 üniversite adayı faydalandı

Osmangazi Belediyesi’nin Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmetinden bin 250 öğrenci faydalandı.

Osmangazi Belediyesi, üniversite adayı gençlerin tercih yapmalarına destek olmak adına ilçenin üç farklı noktasında Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği hizmeti verdi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Emek Yetenek Evi’nde oluşturulan merkezlerde gerçekleştirilen tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti, 25 Temmuz tarihinde başladı ve 29 Temmuz tarihinde sona erdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen üniversite tercih desteğine, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 5 gün süren tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmetinden toplam bin 250 öğrenci faydalandı. Tercih danışmanlığı ve rehberliği merkezlerinde puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre üniversite adaylarına tercih desteği veren eğiticiler, gençleri seçtikleri meslekler ve üniversiteler konusunda da bilgilendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geleceklerini doğru yönlendirmeleri ve bilinçli tercih yapabilmeleri adına üniversite tercihi yapacak gençlerimize 5 gün süresince tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmet verdik. Her zaman desteklediğimiz gençlerimizi, hayatlarının en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihinde de yalnız bırakmadık. İnşallah gençlerimiz çalışmalarının karşılığını alarak gönüllerinde yatan üniversitelere ve bölümlere yerleşirler” dedi.