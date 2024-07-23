Tercih döneminde bölüm seçerken iş imkanlarına dikkat

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine girildi. 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılacak olan tercihler öncesi Yakın Doğu Üniversitesi Tanıtım Müdürü Mahmut Çelik, öğrencilere önemli tavsiyeler verdi. İş imkanlarına göre bölüm seçilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, sağlık alanında okumak isteyen öğrencilerin ise hastanesi olan üniversiteleri tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Öğrenciler, aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacakları zorlu sürece girdi. 25 Temmuz- 2 Ağustos’ta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılacak tercihler öncesi Yakın Doğu Üniversitesi Tanıtım Müdürü Mahmut Çelik, öğrencilere üniversite tercihlerinde dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

Sağlık alanında bölüm seçerken uygulama imkanları önemli

Üniversite Tercih Fuarı’nda konuşan Çelik, “Aday öğrencilerimiz için tercih dönemine başlıyoruz. Zorlu süreçte öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Öğrencilerin bölüm tercihinde ilk olarak iş imkanlarını göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Çelik, “Bölüm seçerken daha çok iş olanağı sağlayacak bölümleri tercih etmeleri gerekiyor. Tıp seçiyorlarsa tercih edecekleri üniversitenin hastanesi var mı dikkat etmeliler. Sağlık alanında seçecekleri bir üniversitede tıp fakültesi hastanesi olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Diş hekimliği fakültesi seçeceklerse de diş hastanesinin olması önemli” diye konuştu.

Hayvan hastanesi olan tek vakıf üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs’ı kapsayan güçlü bir sağlık ağına sahip olduğunu vurgulayan Çelik, “İki tıp fakültesi hastanesi ve diş hastanemizle adanın sağlık ihtiyaçlarını karşılarken öğrencilerimize de güçlü bir uygulama olanağı sağlıyoruz” dedi. Vakıf üniversiteleri arasında tek hayvan hastanesinin de Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Veterinerlik fakültemiz mevcut. Şu an Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk ve tek olan hayvan hastanemiz var. Mühendislik alanını tercih edecek öğrencilerimize de iş garantisi veriyoruz. Başarılı olan arkadaşlara elektrikli otomobil fabrikamız GÜNSEL’de staj ve iş imkanı veriyoruz. Hem okurken staj imkanı sağlıyoruz okul bittikten sonraki dilimde de iş garantisi veriyoruz. Ve bu birçok alanda mevcut.”

“THE sıralamasında Türkiye’de 3’üncüyüz”

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, Times Higher Education’ın (THE) açıkladığı son listede dünya sıralamasında 139. üniversiteyiz. Türkiye’de 3’üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1’inci sırada olan bir üniversiteyiz” diyen Çelik, “Öğrencilerimiz için lisans ve önlisans olmak üzere 196 farklı bölümümüz bulunmakta. Fiyat noktamızda yüzde 90’a varan tercih burslarımızla velilerimizi rahatlatmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kampüsteki öğrencilerimizin imkanları, yurt, spor kompleksleri gibi birçok anlamda öğrencilerimizin kampüsle bütünleşmelerini sağlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.