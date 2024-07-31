Tercih yaparken 'ölü tercih'lere dikkat

YKS tercih süreci devam ederken İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Emine Torgut, üniversite adayı öğrencilere önemli bilgiler verdi. Ölü tercih yapılmaması gerektiğini belirten Torgut, öğrencinin kendi başarı sıralamasına göre nasıl tercih listesi hazırlaması gerektiğini anlattı.

25 Temmuz’da başlayan 2024 YKS tercihlerinde son günlere yaklaşıldı. Tercih yapmayanlar veya tercih listesini değiştirmek isteyenler için süreç 2 Ağustos’a kadar devam ederken İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Emine Torgut, öğrencilere bu süreçte yardımcı olacak bilgiler verdi.

“Gitmek istemedikleri bölümleri ‘öylesine’ yazmamalılar”

“İlk olarak hangi bölümü yazacakları çok önemli. Sonuçta bu serüvene başlarken bir bölüm hayaliyle başladı hepsi. Ama öğrenciler tercih döneminde çevrelerinde dinlediği kişilerden etkileniyorlar, her uzmandan farklı bir şey duyuyorlar. Tercih listelerinde oynamalar yaşanabiliyor” diyen Torgut, “Bir mesleğe karar verdiklerinde bütün hayatları o meslek doğrultusunda şekillenmiş olacak. O nedenle hangi mesleği yazdıkları, hangi tercih sıralamalarına hangi bölümü yazdıkları çok önemli. 24 tercihte de mutlu olacaklar mı bunu düşünmeliler. Bazı öğrenciler tercihlerin bir kısmını ‘öylesine’ yazdığını söylüyor. Bunu yapmamalılar çünkü sıralamalar oynayabilir ve o bölüme yerleşebilirler. Bu nedenle de doğru tercih listeleri çıkarmaları çok önemli. Listesinde ‘Asla okumayacağım’ dedikleri alanı bulundurmamalılar” ifadelerini kullandı.

“Tercih listesinde dengeyi sağlamalılar”

“Öğrenciler her zaman puan sıralamasına mı başarı sıralamasına mı dikkat etmeleri gerektiğini soruyorlar. Başarı sırası kesinlikle katkı sağlıyor. Hatta mümkünse birkaç yıl geriye giderek genel bir liste çıkarmaları çok önemli” diyen Torgut, öğrencilere tercih listesini nasıl oluşturmaları gerektiğini ise şöyle anlattı:

“Örneğin; öğrenci 50 bininci sırada yer alıyor. 50 bininci sıradan bir tercih yazıyor. Altına 70 binde çok istediği bölümü yazıyor. Onun altına da 60 binden bir yer yazıyor. Öğrenci, ‘70 binlik yer ölü tercih mi oldu’ diye soruyor. Böyle ufak aralıklarla ölü tercih olmaz. Öğrenci o bölümü çok istiyorsa birinci, ikinci sıraya da yazabilir. Genel bir liste oluştururken, ilk birkaç tercihe çok istediği bir bölüm varsa, sıralamasının üstünde bile olsa yazmalılar. 8-10 tane de kendi sıralamasında, dengeli bir şekilde ekleyecekleri bölümler olmalı. Son birkaç tercihine ise ‘Yerleşirsem mutlu olurum’ dediği, kendi sıralamasının altından yerler eklemeli.”

Tercih listesinde olan ama istemediği bir bölüme yerleşen öğrencinin, okula kayıt olmasa bile bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanının yarı yarıya düştüğünü hatırlatan Emine Torgut, “Yazacakları tüm tercihler, mutlaka keyifle okuyacakları bölümlerden olmalı” dedi.

300’den fazla dünya üniversitesi ile ikili anlaşma

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Türkiye genelinde 500’den fazla tercih merkezi ile öğrencilere destek verdiğini belirten Torgut, “İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Tercih listelerinde en çok gösterilen vakıf üniversitelerinden biri. İmkanlarımız oldukça geniş. Uluslararası bir diploma eki alıyor öğrencilerimiz. Bu imkanı sağlayan çok yer bulamıyorlar. Büyük bir kampüs üniversitesiyiz. Bütün bölümlerimiz burada yer alıyor. Uygulamalı eğitim yaptırıyoruz. Hangi uygulama alanına ihtiyaç varsa mutlaka üniversitemizde olsun istiyoruz. Bölümlerimize zorunlu uygulama dersi koyuyoruz. Böylece öğrencilerimiz meslek hayatlarına teorik ve pratik anlamda hazırlanıyorlar. 300’ün üzerinde dünya üniversitesiyle ikili anlaşmalarımız var. ERASMUS imkanlarımız çok geniş” diyerek öğrencilere sunulan imkanlardan da bahsetti.