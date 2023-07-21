Tercihlerde geçen yılki sıralamalar referans olabilecek

Uzun ve heyecanlı bir bekleyişin ardından ÖSYM, dün üniversite sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonucuna göre ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Öğretim Üyesi ve Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden, tercihlerde geçen yılki sıralamaların referans olabileceğini kaydetti.

Sayısal ve sözel puan türünde 2023 YKS’de, 2022 YKS’ye çok benzer sonuçlar ortaya çıktığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden, “2022 ve 2023 YKS’nin sayısal ve sözel alanları açısından benzer zorlukta olduğu sonucunu varılabileceğine belirtti. Örneğin; 2022 YKS’de AYT oturumuna 1 milyon 852 bin aday girmiş ve bunun karşılığında 52 bin aday sayısal puan türünden 400 puanı geçmiş, 2023 YKS’de ise AYT oturumuna bu kez bin 980 aday girmiş ve bunun karşılığında 53 bin 700 aday sayısal puan türünden 400 puanı geçmiş" dedi.

“Geçen yılki sıralamalar referans olabilir”

Eşit ağırlık puan türünde ise 2023 YKS’nin, 2022 YKS’ye göre nispeten daha kolay olduğu, ortaya çıkan sıralamalardan anlaşıldığını ifade eden Dr. Duygu Kotan Türkden, buradan hareketle; aday öğrencilerin özellikle sayısal ve sözel puan türünde geçen yıl ortaya çıkan sıralamaları baz almaları önemli bir referans olabilir” diye konuştu.

Bununla birlikte; bu sene baraj puanlarının geçen sene olduğu gibi kaldırılmasını beklediklerine de değinen Dr. Türkden, “Bu da daha fazla adayın tercih yapmasına yol açacak.

Barajların kaldırılmasıyla birlikte 2022’de diğer senelere göre üniversitelerde daha az boş kontenjan kaldığını görmüştük, bu sene de kontenjan açısından benzerlik gösteren bir yıl olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Alan bazında sıralamalar

Bu sene sayısal alanda yine; bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerinin sıralamalarının yükselmesini öngören Dr. Türkden, “Öğrencilerin geçen sene olduğu gibi bu iki bölüme tercih listelerinde ağırlıkça yer vereceklerini ve tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinin yanında hemşirelik ve sağlık teknisyenlikleri bölümlerinin de Avrupa ülkelerinde artan ihtiyaçtan dolayı tercih edileceğini “söyledi.

Eşit Ağırlık alanında her zaman olduğu gibi; hukuk ve psikoloji bölümlerinin tercih listelerinde sıkça yer alacağını kaydeden Türkden, ”Sınıf öğretmenliği bölümün de KPSS alımlarından dolayı tercih edileceği söyledi. Sözel alanda; Okul Öncesi Öğretmenliği sıralamalarının yükseleceğine, özellikle KPSS alımlarında okul öncesi öğretmenliği alımlarının bu yönde bir eğilim olmasının en önemli belirleyicisi olduğunu ”ifade etti.

Ekonomik koşullara dikkat

Türkden son olarak, bu sene tercihlerde ekonomik koşulların çok etkili olacağı kaydetti. İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin tam burslu bölümlerinin sıralamalarının da büyük olasılıkla yükseleceğini ifade eden Türkden, “Özellikle İstanbul’da yaşayan adayların ekonomik nedenlerden dolayı şehir dışına ya da Anadolu’ya gitmektense, İstanbul içindeki tam burslulara yönelme ihtimali artacaktır. Aynı zamanda yüzde 50 burslu kontenjanların da sıralamasının artma ihtimali oldukça yüksek” diye konuştu.