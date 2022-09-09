Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı

Terkos Gölü’nde yasadışı avcılığa yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Dün gece Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri Terkos Gölü’nde denetim yaptı. Denetim sırasında yasa dışı avcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 2 bin 800 metre uzatma monofilament misina ağlara el konuldu. 4 kişi hakkında toplam 29.768 TL idari para cezası uygulandı. Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 300 kg çeşitli türdeki muhtelif canlı balık doğal yaşam alanına geri bırakıldı.