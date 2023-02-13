Termal'de kursiyerler depremzedeler için eşofman üretiyor

Yalova’da Termal İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen deprem sonrası afetten etkilenen vatandaşlar için kışlık eşofman üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 deprem sonrasında 10 kent depremden etkilenmişti. Yalova’dan bölgeye depremzedeler için yardımlar devam ediyor. Son olarak Termal ilçe Halk Eğitim Merkezi kursiyeri, depremzedeler için kışlık eşofman takımı dikimine başladı. Termal İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlü Halit Kılıç, yaptığı açıklamada, “Bir nebze de olsun biz de kursiyerlerimiz ile deprem bölgesindeki, çocuklar, gençler ve yaşlılarımız için kışlık eşofman dikimine başladık. Kursiyerlerimizin ürettiği eşofmanlar en kısa zamanda deprem bölgesine ulaşacak” diye konuştu.