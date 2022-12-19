Termal'de yılbaşı öncesi rezervasyon yoğunluğu

Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesislerinde yaklaşan yılbaşı tatili öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı’dan bu yana kaplıcalarıyla şifa merkezi olan Termal ilçesindeki turizm işletmeleri yeni yıl öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Yeni yılı Termal’de geçirmek isteyen tatilciler rezervasyon yoğunluğu yaşattı. Yılbaşına yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefleyen turizm tesisleri, rezervasyonda yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, yılbaşı öncesi rezervasyon yoğunluğunun yaşandığını belirterek, “Misafirlerimizden yılbaşına yönelik büyük ilgi var. 15 günlük zaten rezervasyonlarımız dolu ama yılbaşına kadar da bütün rezervasyonlarımızın dolacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Yılbaşı için yerli ve yabancı turistlerin Termal’i tercih ettiğini söyleyen Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

“Yılbaşı için yerli misafirlerimizin yanı sıra Rus ve Orta Avrupa ülkelerinden misafirlerimiz burayı talep ediyorlar. Termal Otel’imizde kaplıca suyunun 65 derece kaynaktan çıkış ısısı. Yine buradaki açık havuzda 40-42 derece sıcaklığı sabitleyip misafirlerimizin kullanımına imkan veriyoruz. Tabi yılbaşında kar yağarsa üzerlerine kar yağarken açık havuzun, sıcak suyun tadını, keyfini çıkaracaklar. Burayı tercih edenler aynı zamanda yine tesis içerisinde gezebilir, dinlenebilirler. Ormanda, doğa ortamında rahatlayabilirler.”