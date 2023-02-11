Termal kameralar umutları yeşertiyor, enkaz altındakiler böyle tespit ediliyor

Hatay’da deprem felaketinin altıncı gününde enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler termal kameralarla tespit edilip umutları yeşertiyor. İnanılmaz kurtuluşa sahne olan anlar böyle görüntülendi.

Teknolojik imkanların da sonuna kadar kullanıldığı çalışmalarda termal kameradan enkaz altında canlı olduğunu belirleyen ekipler, adeta zamanla yarışırcasına sıcaklığın geldiği bölgeye ulaşıyor. Asrın felaketi olan son depremde Türkiye teknolojik imkanları kullanarak göçük altındakileri daha kolay tespit ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay ile birlikte 10 ili etkileyen depremde kullanılan termal kameralar, yüzlerce canın kurtarılmasını sağladı.