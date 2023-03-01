Terör örgütlerini yurt dışına kaçırma girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı

Edirne’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla tır dorsesinde yurt dışına kaçırma girişimi iddiası ile gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerinin kaçışına geçit vermiyor. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının yurt dışına kaçırılmasını planladıkları iddiası ise gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

16 Şubat tarihinde yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir tır sürücüsü dorsesini kontrol ettirmek istediğini belirterek 112’yi aradı. Sürücünün talebi üzerine tır dorsesinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edilen 3 terörist gözaltına alındı. ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan kayıtları olduğu tespit edilen Ş.T, M.T, F.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma genişletildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi koordinesinde olayla ilgili soruşturma genişletilerek çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu tutuklanan terör örgütü mensuplarını Havsa ilçesinden alarak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki bir tesiste tıra bindiren şahsın inşaat işçisi E.S. olduğu tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan inşaat işçisi E.S., olayı organize eden şüphelinin ismini verdi. E.S.’nin olayı organize eden kişinin V.Ç. olduğunu belirtmesi üzerine harekete geçen ekipler, V.Ç’nin Edirne’den İstanbul’a otobüsle gittiğini tespit etti.

Otobüs şoförü ile irtibata geçen ekipler, V.Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde durdurulan otobüsün içinde yapılan arama sonucu yakalanan V.Ç. gözaltına alındı.

Olayın ardından adliyeye sevk edilen E.S. ve V.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.