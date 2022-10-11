Terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayan 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar neticesinde radikal Selefi/Tekfirci görüşlere müzahir şahısların ikamet adreslerinde örgütsel ders/sohbet toplantısı organize ettikleri, DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırma ve çatışma bölgelerine gönderme faaliyetlerini organize ettikleri, örgüte müzahir şahısların çocuklarının aynı görüş doğrultusundaki eğitimleri amacıyla illegal eğitim faaliyetleri yaptıkları, kendi aralarındaki husumetlerle alakalı örgütsel hükümler doğrultusunda sözde mahkemeler kurarak yargılama etkinliği yaptıkları tespit edildi. Bu çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak uzun süreli teknik ve fiziki takip yapılarak ve MASAK’tan temin edilen para hareketleri analiz edilerek örgütsel para trafikleri deşifre edildikten sonra delillendirme faaliyetleri tamamlandı.

Ankara ilinde ikamet ettikleri tespit edilen 20 şüphelinin yakalanmalarına yönelik olarak operasyonel çalışma düzenlenerek 20 şüpheli şahıs hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 20 şahıstan 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde çıkan dijital materyal ve propaganda içerikli yasaklı yayınlara el konuldu. Örgütün illegal eğitim faaliyeti düzenlenen daire şeklindeki dersliklerde gerçekleştirilen operasyon sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri de davet edilerek birlikte yasadışı kullanılan adreslerin faaliyetten men edilmesi için tutanak tutuldu. Firari şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler devam etmekte.