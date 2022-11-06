Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu Sulayva etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu ’Azad’ kod adlı Kays Berho Sulayva’yı Suriye’de etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn Isa Eyaleti sorumlusu ’Azad’ kod adlı Kays Berho Sulayva, yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK/YPG kadrolarına Irak’tan 2013’te katılan Sulayva, TSK tarafından 2019’da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na yönetici düzeyde bizzat katılması, Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize etmesi nedeniyle MİT tarafından takibe alınmıştı.

MİT’in gerçekleştirdiği operasyonlarda örgütün üst üste yöneticilerini etkisiz hale getirmesi üzerine PKK/YPG’nın Sulayva’yı Tel Tamir eyaletinden Ayn İsa eyaletine gönderdiği öğrenildi. Örgütün Suriye yapılanmasında sorumlu düzeyde Iraklı bir örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesi ile örgütün Suriye’de sadece yerel unsurların faaliyet gösterdiği yönündeki tezi bir kez daha deşifre edilmiş oldu.

MİT’in Suriye’deki operasyonları

PKK/YPG’nin sözde Diplomasi Sorumlusu ’Mazlum Kobani/Şahin Cilo’ kod adlı Ferhad Abdi Şahin, kısa süre önce bir mecraya yağtığı açıklamada, Türkiye’nin SİHA’lar ile son iki yılda PKK/YPG’nin en iyi askeri liderlerini hedef alan 70 hava saldırısı düzenlediğini ifade etmişti. Diğer yandan güvenlik uzmanları, PKK elebaşlarından ’Cemal’ kod adlı Murat Karayılan’ın, "Biraz vicdanlı olun, durun artık, bu PKK size ne yapmış" şeklinde bir süre önceki ifadeleri dikkate alındığında, örgütün MİT’in son dönemde yaptığı operasyonlardan ciddi şekilde etkilendiğini gösterdiğini belirtti.