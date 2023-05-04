Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı

Kocaeli'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Gebze HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kocaeli’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen Gebze HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.’nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.