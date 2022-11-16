Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge dron ile görüntülendi.

Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
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İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge dron ile görüntülendi.

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmış, terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Patlamadan sonra Bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan cadde ve caddedeki insan trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi