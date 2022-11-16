Terör saldırısından günler sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge dron ile görüntülendi.

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmış, terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Patlamadan sonra Bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan cadde ve caddedeki insan trafiği, dron ile havadan görüntülendi.