Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar: 'Ukrayna, Karadeniz'deki Rusya'nın varlığını Batı adına engellemek, azaltmak istiyor'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Ukrayna, Karadeniz’deki Rusya’nın varlığını Batı adına engellemek, azaltmak istiyor” dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bölgedeki son duruma yönelik İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Ağar, Ukrayna tarafının Rusya’ya karşı başlatmış olduğu taarruzun istenilen seviyede ilerlemediğini belirterek, “İstenilen sonuçları şu ana kadar üretmedi. Stratejik hava üstünlüğü sağlayamadan başlayan bir genel karşı taarruz başarılı olsa bile bedeli çok ağır olur. İlerleyemeyişinin sebebi, stratejik hava üstünlüğünü elde edemeyişi. Savaş uçakları olmadan bir harekata başladılar, ona göre bir fotoğraf şekillendi. Rusya’da ağır bir tahkimat yapmıştı. Sahadan bire bir haberler gelmese bile büyük bir kırım ve kıyım yaşandı ama istenilen sonuçlar ortaya çıkmadı bir denge ortaya çıktı. Savaşın asimetrisi de hibrit savaş özellikleri de kendisini göstermeye başladı” diye konuştu.

“Tahıl meselesini Batı’yı istikrarsızlaştırıcı, kendi içerisinde tartışmaları derinleştirici bir amaçla kullandıkları gözüküyor”

Savaşın farklı alanlarda, katmanlarda ve biçimlerde genişlemesine dair göstergeler olduğunu ifade eden Abdullah Ağar, “Rusya’nın Kırım’da, Moskova’da, Belgorod’da vurulması gibi birtakım fotoğraflar kendisini gösterirken bir diğer tarafıyla da vagner üzerinden Rusların, Belarus’u çok yoğun olarak kullanma eğilimi içerisinde oldukları, taktik silahlarını, balistik füze sistemlerini sürekli bir baskı unsuru olarak kullandıkları ve tahıl meselesini Batı’yı istikrarsızlaştırıcı, kendi içerisinde tartışmaları derinleştirici bir amaçla kullandıkları gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Ruslar, bir şekilde Karadeniz hakimiyetini tamamıyla ele geçirmek istiyor”

Rusya-Ukrayna savaşının bazıları tarafından kara savaşı olarak değerlendirildiğini ve Karadeniz’de çok yoğun bir mücadele olduğunu belirten Ağar, şunları söyledi:

“Ukrayna tarafı, Moskova kruvazörü batırmakla, Yılan Adasını geri almakla Odessa Limanlarının Ruslar tarafından ele geçirilmesini büyük ölçüde engelledi ama Rusların bununla ilgili hevesi geçmiş değil. Bir şekilde Karadeniz hakimiyetini tamamıyla ele geçirmek istiyor. Ukrayna, Karadeniz’deki Rusya’nın varlığını Batı adına engellemek, azaltmak istiyor. Savaş bu temel denklemde artık yazı bitiriyor. Kışın hava koşullarının ağırlaşması, arazinin ağırlaşması savaşı arazi ve hava koşullarının etkileyeceği bir karaktere, forma götürecek. Bugünün yorgunluğu ile davranıp stratejik hava üstünlüğü ile ilgili F-16’ların gelmesini mi bekleyecekler? Yoksa Rusya F-16’ların gelme riskini göz önünde bulundurarak daha kuvvetli mi abanacak? Bunu da önümüzdeki dönemde takip etmeye çalışacağız.”