Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve 'silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve 'silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve 'silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve “silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olma” suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.