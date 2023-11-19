Terörist başı Öcalan için yürüyüş çağrısı üzerine polis ve jandarma güvenlik önlemi aldı

Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş çağrısı sebebiyle polis ve jandarma, Bursa'nın giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Terörist başı Öcalan için yürüyüş çağrısı üzerine polis ve jandarma güvenlik önlemi aldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş çağrısı sebebiyle polis ve jandarma, Bursa’nın giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

İmralı’da cezaevinde bulunan terör örgütü PKK’nın elebaşı hükümlü Abdullah Öcalan için, HEDEP tarafından Gemlik’e yürüyüş çağrısı yapılmıştı. Çağrı üzerine polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş noktalarında güvenlik önlemi aldı. Bursa Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde 7 gün süreyle yürüyüş yasağı getirmesinin ardından ilçe girişlerinde de kontrol noktaları oluşturuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 3 ayrı noktada, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da da kontrol noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri şehre giriş yapmak isteyen tüm araçlarda inceleme yapıyor.