Teröristlerin kiraladığı otomobil incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önünde polis ekipleriyle çatışan teröristlerin olay yerine geldiği beyaz renkli otomobil polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Daha sonra caddeye çekilen güvenlik şeridi kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Beşiktaş Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne gelen teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1’i ölü, 2’si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmişti. Ardından kullandıkları beyaz renkli otomobil polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı. İncelenen otomobil daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından caddeye çekilen güvenlik şeridi de kaldırıldı. Cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.