Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yasin Koçyiğit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan 49 yaşındaki polis memuru Yasin Koçyiğit, memleketi Ankara Şereflikoçhisar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova’nın İsmet Paşa Mahallesi’nde, dün sabah saatlerinde DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada polis memuru Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit olmuştu. Şehitler için bugün Yalova’da resmi cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından şehit Yasin Koçyiğit’in cenazesi memleketi Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine getirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli Koçyiğit için ilçedeki Tatbikat Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Mezgit Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Koçyiğit’in evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Cenaze namazında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaya, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, ilçe protokolü, siyasi partilerden yetkililer, çok sayıda emniyet, jandarma ve askeri personel ile şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar yer aldı.

Acılı aile şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Şehit Koçyiğit’in tabutunun başına gelen annesi, eşi ve kızları gözyaşlarını tutamadı. Şehidine veda ederken fenalaşan bazı aile fertlerine ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.